Como mansão virou motivo de dívida milionária para Lexa e MC Guimê

Dona da casa anexou imagens no processo com o objetivo de provar o mau estado do imóvel. Segundo a colunista, uma das imagens mostra um grafite de Guimê na parede e uma piscina com água esverdeada.

Ação foi novo capítulo na briga judicial antiga. Advogado da dona da mansão processou o funkeiro pelas custas do processo e ele foi novamente condenado. Essa quantia em aberto, os R$ 421 mil, foi cobrada de Lexa. Cachê e prêmios de Guimê no BBB 23 também foram penhorados.

MC Guimê disse, em publicação nas redes sociais, que o processo foi causado por um "contrato muito ruim", que ele assinou por ter confiado em pessoas erradas.

Ele negou que tenha sido despejado e disse que já tinha desocupado a casa quando a Justiça devolveu a posse aos antigos donos. "Em 2021, decidi sair do móvel para seguir uma nova vida e em um novo lar. Ninguém foi despejado. Quando houve a decisão de posse do imóvel, já não havia ninguém morando mais lá".

Lexa desabafa sobre caso

Nesse sábado (28), Lexa decidiu falar sobre o caso no Instagram.