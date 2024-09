Fernando Zor aparece em clima de romance após assumir novo namoro

Fernando Zor, 40, apareceu em clima de romance com a nova namorada durante o rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Os dois trocaram beijos e posaram para fotos durante o show de Jorge e Mateus no evento.

O que se sabe sobre o namoro

A atual companheira do cantor é Lara Bissi, médica dermatologista. O sertanejo, que forma dupla com Sorocaba, tinha assumido a relação nas redes sociais na semana passada, com uma declaração para a mulher.