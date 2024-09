Musa da Grande Rio, Isabelle Nogueira exibe look com decote e transparência

Isabelle Nogueira, apresentada como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025, mostrou neste sábado (28) um look transparente e decotado para a noite de escolha do samba-enredo. A noite também marca a apresentação oficial dela na posição.

O que aconteceu

Para o Carnaval de 2025, a Grande Rio vai homenagear o estado do Pará. O tema do enredo será "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós".

A ex-participante do BBB compartilhou detalhes da roupa nas redes sociais. Isabelle também aproveitou para celebrar o momento de estreia na posição. "Estou imensamente feliz em poder participar do Carnaval do Rio, ainda mais em desfile que irá homenagear o Pará, um estado potente do Norte, terra de meu pai e onde já morei e vivi anos incríveis", disse, em entrevista à Quem.