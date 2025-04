Ariadna Arantes revela que ganhou R$ 56 mil por três minutos de sexo

Ariadna Arantes, 40, revelou que já recebeu US$ 10 mil (R$ 56 mil na atual cotação) para sexo com um cliente que não durou mais que três minutos.

O que aconteceu

Arantes abordou o assunto ao ser questionada qual a "proposta mais barata e mais cara" que já recebeu. "A mais barata é todo dia para fazer de graça. Mas a vez que eu mais ganhei dinheiro foi com o cara que me deu US$ 10 mil e eu fiquei surpresa. Ele perguntou 'quanto é para você vir aqui? Fala seu preço' e eu disse US$ 10 mil. Aí ele depositou US$ 5.000, peguei o táxi, fui para lá [a casa dele]. A gente conversou muito a noite toda, foi umazinha que não durou três minutos, ele me agarrou, dormimos juntos no sofá. De manhã ele acordou e foi fazer café para mim, depois depositou mais US$ 5.000", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela contou que muitos homens que contratam profissionais do sexo não querem necessariamente transar, mas, sim, ter uma companhia. "Quer companhia para viagem, para sair para jantar, tem homens que só querem massagem. Tem homem que quer ficar olhando a gente se tocando. Tem muitos árabes que no período do Ramadam querem ver, mas não fazem nada".