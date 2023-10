'Sem lugar para tristeza': como é viver e quem mora no Retiro dos Artistas?

É uma fraternidade. Temos de tudo aqui, incluindo um plano de saúde fantástico, um presente de Papai do Céu, além dos vizinhos. Tenho o Seu Jaime, o Rubens, o Seu Ari — eu o chamo Mago do Violão. Nós temos várias modalidades do mundo artístico aqui... Temos um teatro, um cinema, recebemos apresentações do Theatro Municipal e também somos convidados para atividades fora do Retiro. Temos a alegria no sangue.

O radialista Buca em frente a sua casa no Retiro dos Artistas Imagem: Filipe Pavão/UOL

Quem vem dos bastidores do mundo das artes também tem espaço no Retiro dos Artistas. Vera Moraes, 80, foi assistente de produção teatral e trabalhou a vida toda com a tia, a atriz Dulcina de Moraes. Ela chegou ao retiro há 13 anos para cuidar da prima Sônia de Moraes, que vivia lá e faleceu logo depois.

"Ela partiu, mas eu fiquei. Gostei daqui. As pessoas precisam entender que aqui há vida, alegria e muito conhecimento, que a gente traz ou que aprende aqui dentro... Sem falar de todo o conforto e tranquilidade para a gente que tem uma idade avançada, somos bem amparados."

Dona Vera mora na casa 1 da Rua Nair Bello com a fiel escudeira, a Maju, uma vira-lata preta que late para quem se aproxima, mas não morde. Pelo contrário, é muito carinhosa. A ex-assistente de produção, que trabalhou durante 23 anos em Brasília (DF), adora se conectar ao mundo por meio do computador.

"As nossas casas são bem jeitosas, com sala, quarto, cozinha, banheiro e varanda. Todo o conforto... Temos visitas de outros artistas que vem fazer espetáculos e shows para a gente. Nós somos ativos. Temos sempre alguma ocupação aqui. Sem espaço para tristeza."