Flora reclama de cabelo na comida e Fernando responde: 'Faz uma lace'

Depois de estabelecerem que é claro, portanto loiro ou ruivo, Yuri brinca que só pode ser dele ou da Júlia e a influencer rebate que nem anda na cozinha. Flora pergunta se o fio não é de Zé Love, que é ruivo.

Flora: "O cabelo que achei no meu prato acho que é teu."

Zé: "Tenho nem cabelo quase."

Flora: "Era meio loiro, meio ruivo. Vou fazer uma análise de cada um."

Com todos conversando sobre o tema, Fernando se irritou e se defendeu: "Tem um monte de gente aqui o dia inteiro passando nessa cozinha. Não tenho como garantir. Pode ser o fio da cebola. Vem reclamar de cabelo na comida, vai caçar o que fazer. Isso é falta do que fazer mesmo. Sabe o que pode ser também? É que eu tô desfiando a casca do gengibre no frango. Pode ser fiapos do gengibre. Quando vocês escutarem metade do que eu escutei de cozinha, vem falar comigo. Vai juntando os cabelos aí, faz uma lace nova pra Su."

Fernando: "E se alguém achar cabelo no pavê? Tão reclamando que tão achando cabelo na comida. Se tão achando cabelo, vai lá no closet e pede toquinha de higiene pra todo mundo! Mas assim, não esquece que não tô recebendo cachê de personal chef não!"