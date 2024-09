'O Dia Que Te Conheci' celebra BH, hip-hop e amores cotidianos: 'Manifesto'

É algo que surge no roteiro e na escolha do elenco, mas não era uma questão que a gente discutia no set. Colocar como pauta alguma coisa que aparentemente poderia ser forçada no filme. Dentro do filme, acho que isso está dando uma forma muito natural e era a intenção, que fosse natural. Nós trabalhamos com isso, mas também não pesa a mão. André Novais Oliveira

Outra questão trazida pelo filme é a da saúde mental, já que um dos assuntos em comum entre Luísa e Zeca são os remédios psiquiátricos que tomam. "Tem uma coisa autobiográfica de pensar em uma certa experiência com uso de remédios, psicólogos, psiquiatras. Vem do desejo também de falar disso de uma forma mais leve. Esse papo dos dois, acho que as pessoas se identificam muito. Essa parada de pensar que depois da pandemia, muita gente começou a tomar remédio", afirma André.

Apesar de interpretar uma pessoa bastante "comum", Renato diz que o papel exigiu tanto preparo quanto outros que já viveu. "Eu me preparei bastante, porque estou sendo dirigido pelo meu irmão mais novo, então em nenhum momento gostaria de levar esporro do meu irmão mais novo. [risos] É natural, mas ao mesmo tempo é um 'trampo'. Tem esse lado da preocupação, da dedicação, de entender o que tenho que fazer, estudar, decorar. [...] Tem improviso, mas é pouco, 90% do filme é roteiro", diz Renato.