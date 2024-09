Fernado é desmentido por peões e Gizelly dispara: 'Mentiroso, falso, cobra'

A briga continuou conforme Gizelly desceu para sua tarefa de cuidar das plantas. A dupla protagozinou gritos pela área externa:

Gizelly: "Gizelly o quê Fernando, Gizelly fez o quê?"

Fernando: "Eu tô perguntando da história, que chegou até aqui e quero saber o porquê."

Gizelly: "Eu encontrei o Zaac na academia, senti que era mentira sua, e aí eu perguntei, 'Zaac, as meninas falaram que não iam fazer comida pra ninguém por que não é mãe ou pai de ninguém?', e ele falou 'Não'. Aí eu desci, vim aqui falar pro Zé e Fernando."

Fernando: "Porque falei que eu ia vir cuidar da mini cabra, porque eu queria sair um pouco da cozinha, ai me pediram para ficar mais um pouco na cozinha, foi isso que aconteceu! É que vocês estão p**** porque eu mandei o Sacha para o negócio. Quer arranjar sarna comigo, vai tomar no seu c*."