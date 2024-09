Everglow se prepara para show no Brasil e promete 'performance incrível'

Everglow debutou pouco antes da covid-19 acontecer, o que mudou bastante as turnês e as agendas de retorno. Como foi, internamente, para o grupo, administrar isso?

E:U: Acho que nos concentramos mais em cuidar da nossa saúde. Ficamos chateados porque nossas agendas de retorno mudaram muito, mas demos muito apoio umas as outras.

SIHYEON: Isso mesmo. Senti pena dos nossos fãs. Nós realmente queríamos mostrar a eles tudo o que tínhamos, mas não conseguimos, então foi muito frustrante. Mas durante o intervalo, trabalhamos duro nos treinos e nos concentramos em melhorar para podermos mostrar uma versão ainda mais perfeita de nós mesmas.

A turnê de vocês terá shows entre a América do Norte e a América Latina. Quais são as expectativas para esses shows?

MIA: Preparamos alguns novos palcos e estou muito curiosa para saber como nossos fãs vão reagir! Espero que muitos deles fiquem animados e amem.

ONDA: Recebemos tanto amor durante a turnê do ano passado na América do Norte, então quero retribuir isso. Como esta é a nossa primeira vez em turnê na América Latina, quero fazer uma performance incrível! Também quero compartilhar a energia com os fãs e criar memórias felizes juntos!