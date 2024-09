Arthur o Urso comenta recuperação de harmonização íntima: '7 dias sem sexo'

Ele afirma que o apoio de suas esposas foi fundamental durante o processo. "Minhas esposas me apoiam em tudo. Elas entendem que isso é algo que eu queria fazer para me sentir ainda melhor comigo mesmo."

Arthur também mencionou que, ao conversar com outros homens que passaram pelo mesmo procedimento, muitos relataram um aumento significativo na autoestima e confiança após a harmonização. "Falar com outros homens que fizeram me ajudou a entender que, para muitos, isso vai além da estética. Melhorar a percepção do próprio corpo traz uma satisfação enorme."

Embora o processo de recuperação tenha sido um pouco mais longo do que esperava, Arthur acredita que tudo valeu a pena. "No começo, parecia que a recuperação seria rápida, mas nos últimos dias precisei desacelerar um pouco. No entanto, eu já esperava que fosse algo que exigiria tempo. Agora, olhando para o resultado, vejo que valeu esperar. Me sinto mais confiante e satisfeito, e isso faz toda a diferença."