2ª punição! Zaac e Fernanda descumprem regras e casa fica sem água quente

Na manhã desta quinta-feira (26), os peões foram punidos depois que Fernanda e Zaac descumprirem as regras de A Fazenda 16.

A punição

O cantor e a ex-affair de Neymar se dirigiram para a área dos animais sem galocha, o que é passível de penalidade na casa. Mesmo sem ter responsabilidade no trato dos bichos, todos devem estar devidamente calçados enquanto outros peões cuidam dos bichos.

"De acordo com a página 5 do Manual do Fazendeiro, todo e qualquer peão que se dirigir à área dos animais durante o período dos tratos, deve estar obrigatoriamente usando as galochas, mesmo que não esteja cumprindo nenhuma obrigação", dizia o comunicado de punição.