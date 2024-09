Virginia perdeu 1 kg por dia desde o nascimento do filho, diz médica

Virginia Fonseca, 25, revelou quantos filhos ganhou durante a gestação de José Leonardo e quanto já perdeu desde o nascimento do filho caçula, no dia 8 de setembro.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou que recebeu a visita da médica para uma consulta e ficou surpresa com a revelação. "Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27, engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87 quilos"

A médica, então, avisou: "Mas já emagreceu 17 quilos."