Parcial UOL: Após polêmicas, peoa é favorita para ser nova Fazendeira

Flor Fernandez, Zé Love, Sacha Balli e Vivi Fernandez estão na primeira Roça de A Fazenda 16 (Record). Na noite desta quarta-feira (25), um deles — com exceção de Sacha — será salvo da berlinda com a prova que definirá o novo Fazendeiro. Veja quem é o favorito para vencer a prova, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Com uma trajetória de polêmicas, Flor Fernandez é a mais votada para escapar da Roça e se tornar Fazendeira. A ex-apresentadora do SBT somava 43,92% dos votos do público.

Logo atrás, Vivi Fernandez tinha 32,13% dos votos para se livrar da berlinda. Menos votado, com 23,94%, Zé Love foi o menos votado pelo público para deixar a Roça.