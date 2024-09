A primeira roça de A Fazenda (Record) está montada com Flor Fernandez, Zé Love, Sacha Balli e Vivi Fernandez. Na quarta (25), um deles vai escapar da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro. Sacha, no entanto, foi vetado de competir.

Para quem vai sua torcida? Quem deve vencer a prova e escapar da roça?