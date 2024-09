A Fazenda 16: Babi acusa peoa de agressão e ameaça: 'Vou lá reclamar'

Babi reclamou com Zé Love na tarde desta quarta-feira (25) sobre uma postura de Larissa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Segundo Babi, Larissa a agrediu ao abrir uma gaveta do armário na casa. "Eu tava lá na frente da coisa, coisando as batatas. A menina foi, abriu a gaveta, e bateu com tudo em mim. Sem pedir licença. A Larissa", contou.

Zé Love indicou à aliada que reclamasse com a peoa. "Vai e fala, dane-se".