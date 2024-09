Andressa Urach diz ter faturado R$ 2 milhões com conteúdo adulto

Andressa Urach, 36, afirma ter faturado R$ 2 milhões com a produção de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A influenciadora disse que o trabalho com produção para plataformas de conteúdo adulto fez com que ela pudesse se reerguer financeiramente. "Consegui sair do fundo do poço! Consegui em poucos meses recuperar com muito sacrifício e coragem o que a religiosidade me roubou, criando conteúdo e não ligando para a opinião das pessoas, sem me importar com os julgamentos das pessoas, até porque nunca ninguém me ajudou, principalmente os religiosos, só me tocaram pedra, mas me ajudar com um pão ou um leite nunca fizeram."

Ela afirmou que, mesmo após experiência conturbada com a igreja, não deixou sua fé de lado. "Sim, Deus está comigo e viu toda a maldade que me fizeram e me honrou, porque conhece meu coração. E, mesmo sentindo vontade, eu não me vinguei, porque a justiça vem de Deus. E eu confio n'Ele."