Imprensa espanhola faz piada sobre contrato de namoro de Endrick e Gabriely

Os veículos descreveram o contrato dos dois como "surpreendente", "surreal" e "curioso". Endrick e Gabriely deram uma entrevista ao podcast Pod Delas em abril. Lá, a modelo contou que foi ela quem redigiu o documento e determinou a maioria das cláusulas. "Tem e-mail, tem RG, assinatura dele, minha assinatura… tem tudo direitinho".

Uma das principais regras do contrato é que os dois se comprometem a ter "exclusividade afetiva". Ou seja, estão proibidos de ter um relacionamento romântico ou íntimo com outras pessoas, principalmente com quem já se relacionaram no passado.

Além disso, um fato que chamou bastante atenção da imprensa espanhola é que eles são proibidos de usar ao conversarem um com o outro termos 'curtos'. Exemplos: "hum", "ok", "aham", "tá", "beleza", "kkk", "jaé" e "confia".

Entre as outras cláusulas, também estão a proibição de adquirir vícios, de mudar de personalidade e comportamento. Além disso, é proibido discutir na frente dos outros e devem sempre andar de mãos dadas e falar "eu te amo" em qualquer situação.

O contrato ainda exige que quem não cumprir o combinado deve recompensar o outro ao final do mês com um presente. "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês, tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple, e ela me deu", exemplificou Endrick no podcast.