Recém-casada com Endrick, Gabriely usa pijama avaliado em mais de R$ 60 mil

Gabriely Miranda, 21, esposa de Endrik, 18, publicou fotos com um look pijama grifado para curtir em Paris os desfiles da Paris Fashion Week.

O que aconteceu

Recém-casada com o jogador de futebol, a influenciadora postou fotos com o look da marca Louis Vuitton: um pijama de seda avaliado em R$ 28,5 mil, com calça de R$ 13,1 mil e blusa de R$ 15,4 mil.

Para completar o look, ela ainda usou uma bolsa, também da grife francesa, de R$ 59 mil.