Deolane grava vídeo com a mãe após deixar prisão: 'Tanta coisa para contar'

Deolane Bezerra, 36, gravou um vídeo após deixar a prisão na tarde desta terça-feira (24).

O que aconteceu

A influenciadora apareceu comendo ao lado da mãe, Solange Bezerra, que também foi solta. "Olha quem apareceu. Nós vamos conversar ainda. Estou aqui com a mamis, contando as aventuras da cadeia. Estava presa, meu Deus do céu!", exclamou Deolane.

A advogada fez referência às publicações que fez nas redes sociais durante a prisão. "Vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só estou organizando as ideias. Fui querer ser amostradinha e passei mais 14 dias presa", disse ela.