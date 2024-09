Deolane está proibida de fazer 'publi' para bets; veja mais condições

Comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso;

Não frequentar, participar de qualquer tomada de decisão ou fazer publicidade para as empresas de jogos.

Soltura

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, 56, deixaram a prisão, no início da tarde desta terça-feira (24). A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco confirmou a soltura das duas. As irmãs de Deolane compartilharam imagens de chamadas de vídeo com elas.

Deolane estava detida preventivamente na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km de Recife, e Solange na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na capital pernambucana. "Deolane Bezerra Santos deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Agreste de Pernambuco, no início desta tarde. Mais informações não podem ser repassadas, pois o processo segue em segredo de justiça."

Justiça determinou a soltura da influenciadora e outros investigados na operação na segunda-feira (23). A decisão revogou as prisões preventivas após pedido da defesa do CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Da Silva Filho. O desembargador Eduardo Gilliod estendeu seus efeitos para outros 17 réus na operação Integration.