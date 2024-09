Deolane Bezerra e mãe deixam prisão após decisão da Justiça de PE

Justiça determinou a soltura da influenciadora e outros investigados na operação na segunda-feira (23). A decisão revogou as prisões preventivas após pedido da defesa do CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Da Silva Filho. O desembargador Eduardo Gilliod estendeu seus efeitos para outros 17 réus na operação Integration.

Decisão do magistrado substituiu as prisões por outras medidas cautelares. São elas: não mudar de endereço sem prévia; não se ausentar da Comarca onde reside; não praticar outra infração penal dolosa; necessidade de comparecimento em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso; e proibido de frequentar qualquer empresa que esteja relacionada com a investigação ou participar de atividades das empresas.

Procurado, o TJ-PE informou que não comentaria a decisão porque o caso está em segredo de justiça. "O sigilo é usado principalmente na fase investigatória de ações penais para preservar as provas e garantir que as investigações não sejam prejudicadas", explicou o TJ, por meio de nota enviada a Splash.

Vale ressaltar que a decisão não beneficia Gusttavo Lima. O cantor teve o nome incluído no sistema de procurados dos aeroportos brasileiros após o Tribunal de Justiça do estado decretar a prisão do sertanejo.

O que diz o Ministério Público