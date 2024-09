Paolla Oliveira perde o passaporte em viagem à França: 'Presa no aeroporto'

Paolla Oliveira posa ao lado da Torre Eiffel Imagem: Reprodução/Instagram

Horas depois, a artista surgiu em nova publicação no ponto turístico da Torre Eiffel para mostrar que conseguiu superar o perrengue. "5 horas depois do desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessas para todos os Deuses que eu sabia, que eu ainda vou ter que pagar... Ameaça de ser deportada para o Brasil. Enfim, cheguei."

Convite do estilista Jean Paul Gaultier para prova de looks fez Paolla Oliveira viajar à Paris no sábado (21). "Eu fui convidada, mon amour, para estar em Paris! Chique, né? E mais do que isso, numa semana muito especial, que é a semana do Fashion Week por lá."