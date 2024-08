True crime do bem: Podcast aborda casos quase surreais de crimes no Brasil

"Só no Brasil" é um podcast de true crime diferente do que estamos acostumados. Ao invés de falar sobre os detalhes sórdidos dos casos mais sangrentos da história, a produção aborda crimes absurdos, que beiram o surreal, e aconteceram no Brasil. É como se fosse um "true crime do bem", para toda a família.

Apresentado pela dupla de humoristas Victor Camejo e Pedro Duarte, o programa semanal produzido pela Wondery já contou histórias diferentes (e irreverentes). O famoso caso de 2011, da dupla falsa de Patati e Patata da Bahia, por exemplo, é um dos abordados. Outro também comentado é caso do estacionamento fake que aconteceu em 2022, no Allianz Parque, durante o show do Maroon 5, quando carros de luxo foram "entregues" aos ladrões por seus donos.

Longe dos assassinatos, estupros e sequestros, "Só no Brasil" propõe subverter o próprio gênero do true crime. "É um negócio que está muito na moda, e a gente está fazendo uma nova mistura, que traz a comédia para dentro do crime. Os crimes são tão esdrúxulos, tão históricos, tão 'coisa de maluco', que fica muito engraçado", diz Camejo a Splash.