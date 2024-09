Carolina Dieckmann posta foto rara com o filho mais velho: 'Lindo'

Carolina Dieckmann, 26, decidiu entrar na brincadeira de fotos de filhos e surpreendeu os fãs ao dividir um registro raro ao lado do filho Davi Frota, 25, fruto do relacionamento com Marcos Frota.

O que aconteceu

Atriz entrou na trend do "quem tiver filho bonito poste o seu". Assim, ela publicou nos stories do Instagram o registro ao lado do filho mais velho.

Clique chamou atenção dos fãs por Davi não aparecer com frequência ao lado da artista. A última foto de Dieckmann ao lado do rapaz publicada no Instagram aconteceu em homenagem de aniversário ao filho, em abril passado.