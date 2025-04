Paolla Oliveira não fará propaganda de bebidas alcóolicas por um ano

Paolla Oliveira abriu mão dos contratos com marcas de bebida alcoólica por um ano.

O que aconteceu

Atriz interpreta a alcoolista Heleninha Roitman em "Vale Tudo". Em entrevista ao jornal O Globo, Paolla falou sobre a responsabilidade do papel: "Há 37 anos, Heleninha representou um grande passo. Naquela época, a personagem fez com que mais pessoas ingressassem no Alcoólicos Anônimos (AA) e aumentou o número de mulheres mostrando necessidade de ajuda".

Papel fez Paolla repensar seus trabalhos com marcas de bebidas alcoólicas. "Durante um ano não farei propaganda de bebidas alcoólicas. O compromisso que tive no Carnaval [com uma marca de cerveja] tinha sido acordado antes da Heleninha. E, no futuro, farei com mais consciência. Recebi outras três propostas no Carnaval e recusei. De início, já houve essa mudança".