Silvia Pfeifer volta à Globo para papel decisivo em 'Dona de Mim'

Silvia Pfeifer, 67, retornará à Globo para atuar em "Dona de Mim", atual trama das 19h. A atriz estava há 10 anos sem fazer novelas na emissora.

O que aconteceu

Silvia Pfeifer foi escalada para viver personagem que se envolverá com Abel (Tony Ramos). De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, ela será uma advogada.