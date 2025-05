Atriz de Vale Tudo relembra cena de orgasmo com Miguel Falabella

Já em "As Noivas de Copacabana", ela protagonizou uma cena de orgasmo com Miguel Falabella, 68. Ele vivia o serial killer Donato, enquanto a atriz dava vida a Helena, ex-noiva cuja lembrança o vilão evocava ao matar suas vítimas.

A sequência em questão foi especialmente difícil para Lala, pois não pôde contar com a presença do diretor da obra, Roberto Farias. "Estava vestida de noiva desde as 5h da manhã num motel. Era uma cena de sexo do Miguel Falabella com a Tássia Camargo e estava difícil, estava complicado. Faltavam 15 minutos para acabar o tempo de trabalho da equipe e ainda não tinham gravado a cena comigo. Ele estrangulava a personagem da Tássia e, no momento do orgasmo, ele me via no lugar dela. O diretor disse que não teria tempo de me dirigir e disse: 'Tira a roupa e deita do lado do Falabella'."

Ela entende que sua performance na cena foi a mais canastrona possível. "O diretor disse: 'Começamos com você gozando e depois você morre. Gravando!' Aí, eu embaixo do Falabella... e tudo que eu podia fazer era de quinta. Eu fiz 'ah, ah, uh, uh' e assim ficou. Não deu para fazer nada que não fosse pastelão mexicano. Morro de rir até hoje."