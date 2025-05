Clarice faz Bia pagar por maldade terrível em 'Garota do Momento'

Em cenas previstas para a reta final de "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) faz Bia (Maisa) pagar por crime cometido contra Beatriz (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Colocada contra a parede pelo delegado, Bia revela que participou do roubo do colar para incriminar a protagonista. "A ideia foi da granny Maristela e quem fez a troca foi o Cássio Cavalcanti, sob chantagem, que fique claro. Mas fui eu que saí de lá com o colar", diz ela em cena que, segundo informações do jornal O Globo, deve ir ao ar no capítulo 192.