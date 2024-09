Gizelly vibra ao conhecer Raquel: 'Primeira briga foi por causa de você'

Ela contou à influenciadora que discutiu com Cauê no paiol por ela. "Minha primeira briga com ele foi por causa de você."

No paiol, Gizelly ficou bastante empolgada ao ver Raquel no elenco. Cauê, então, a acusou de ter feito isso para chamar atenção dos fãs de Davi.

Após a treta, os dois chegaram a se entender, ainda no paiol.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

