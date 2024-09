Zé Love e Larissa Tomásia brigam feio sobre cuidados com os animais

A manhã desta sexta-feira (20) começou com fogo no feno em A Fazenda 16. Gui Vieira, Larissa Tomásia, Luana Tárgino se envolveram em um discussão com Zé Love.

O que aconteceu

Tudo começou porque Zé Love e Gilson estão responsáveis pelos tratos do touro e da vaca, duas tarefas consideradas mais difíceis para os fazendeiros. Depois dos desentendimentos entre o ex-jogador e outros participantes, ninguém quis ajudá-lo com a tarefa, enquanto Gilson foi ajudado por Gui Vieira.

Zé Love se estressou com a falta de ajuda e mandou todos os tomarem no c* por se recusarem a ajudá-lo na tarefa. "Os animais não tem culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado."