'Tive muito hater': candidatas contam como chegaram à final do Miss Brasil

Cheguei na final e agora? Haters!

O comportamento daqueles que criam uma paixão exacerbada por algo pode levar a uma enxurrada de efeito negativo sobre o outro. No mundo miss brasileiro, não é incomum vermos ataques diretos contra candidatas em seus perfis para criticar os mínimos detalhes que sejam —veja o que fazer se você for alvo de haters.

As críticas e comentários odiosos quase sempre são motivados por perfis anônimos —ou não—, que tendem a fazer isso unicamente em favor de suas favoritas: "Eles se juntam, escolhem uma pessoa que já venceu e coitada das outras candidatas. Mas fica perigoso, sabe?! Não é uma condição que aconteceu só comigo", contou Angel Poncio.

Angel Poncio, em ensaio quando era Miss Universe Rondônia 2024 Imagem: Divulgação/LV Assessoria

Angel desistiu de competir no Miss Brasil, que terá Letícia Galvão, Miss Espírito Santo, na disputa: "Ninguém está imune a comentários da internet. Mas existe uma grande diferença do que vivemos na vida real e no virtual. A internet busca uma perfeição que não existe. Eu recebi alguns haters na minha participação do Miss Universe Espírito Santo. É importante saber lidar com a realidade, focar no propósito e não se abalar com as críticas", afirma.

Lulu Oliveira, a candidata mais velha, com 41 anos, diz que a maioria das pessoas dá apoio a ela. Contudo, ela reconhece: "As críticas na internet são algo que vão bem além do mundo miss. Toda pessoa que se expõe nas redes vira alvo. Eu tenho a mente no lugar e sempre analiso as críticas para ver se podem agregar algo, quando são apenas destrutivas e carregam uma dose de maldade, eu simplesmente ignoro e sigo minha vida. Acredito que a maturidade nos ajuda muito a lidar com esse tipo de situação".