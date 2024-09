Raquel diz ter 'sangue nos olhos' para Prova do Fazendeiro e faz promessa

A irmã de Davi também disse estar ansioso para a primeira Prova do Fazendeiro. "Eu tô com indo com sangue no olho. Eu quero vestir aquele chapéu. Quero andar com o chapéu 24 horas."

A dupla criticou ainda a ideia de juntar muitos votos em uma pessoa. "10 votos numa pessoa só é foda. É perseguindo. O público lá de fora vai ver."

Camila sugeriu que elas fossem conversar na área externa. "Daqui a pouco alguém abe a porta e a gente tem que parar de conversar."

Raquel ainda disse que pediria para medir sua pressão. "Sabe quando você pensar muito em uma coisa que quer dar o máximo? O corpo todo fracassa."



A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

