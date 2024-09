Poliana Rocha exibe antes e depois de cirurgia nas pálpebras

Poliana Rocha, 47, mulher do cantor Leonardo, 61, contou que realizou uma blefaroplastia (cirurgia nas pálpebras).

O que aconteceu

A influenciadora afirmou que o procedimento não foi por estética, mas por necessidade. Em seus stories do Instagram, nesta quarta (18), ela disse que a pele em cima dos olhos estava comprometendo sua visão.

Poliana contou que decidiu realizar a operação ao perceber que acordava com cara de cansada. "Comecei a observar que, toda vez que eu acordava, as pessoas me diziam 'Nossa, Poli, que cara de cansada'. E, aí, comecei a ver que no cantinho do meu olho tinha uma pele que estava começando a comprometer minha visão."