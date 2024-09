Deolane Bezerra coleciona derrotas na Justiça após prisão

Ao manter a prisão preventiva da influencer, o magistrado observou que o mérito da questão apresentada pela defesa ainda não foi analisado pelo TJPE, o que impede o julgamento no STJ. STJ, por meio de nota

Advogada segue presa na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque). Ela está em uma cela reservada para resguardar sua integridade física. "Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar", disse a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

Investigação

Influenciadora e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).