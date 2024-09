Camila chora ao falar de Buda em A Fazenda 16: 'Não quero ser ex de alguém'

Camila continuou. "Sei que se entrar, as pessoas querem ver uma DR ao vivo. Se eu sou realmente boazinha ou uma bruxa má".

Sacha a elogiou. "Você saiu como uma mulher forte, independente."

A professora apontou que muitas pessoas acham que ele não traiu, passam pano pra ele" e que, caso Buda entrasse, uma conversa dos dois não seria legal. "Qual o sentido dele entrar agora e querer fazer uma DR de um casamento de 16 anos pro Brasil? Seria mais inteligente pra ele ele ficar lá fora e limpar a imagem dele com os projetos sociais e contar com esquecimento do Brasil."

Eu tô aqui pra me desvencilhar da imagem dele. Ele vir pra cá é continuar dando pano pra manga. Camila Moura

Ela chorou e foi consolada por Sacha, Raquel e Larissa. "Estudei pra caralho, minha mãe lutou pra caralho, pra no final eu ser conhecida como ex de alguém. Não quero ser ex de alguém. Quero ser uma mulher f*da que foi capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula!"

Camila finalizou. "Eu não quero o mal dele, mas se ele quer limpar a imagem dele, que ele consiga isso com o tempo, que consiga jobs, mas que não venha em cima de manchar a minha."