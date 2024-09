Ticiane diz como foi barrada de ser Paquita: 'Única coisa que não consegui'

A apresentadora se emocionou ao contar como o sonho de virar Paquita não saiu do papel. "Eu fiquei muito triste. Participei do programa e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e vê que a Marlene, que era a que mandava em tudo, não quis", contou ela.

Eu acreditava nos sonhos, eu ia atrás, e tinha certeza que eu ia conseguir tudo, como atriz, apresentadora. A única coisa que eu não consegui na vida foi ser uma Paquita. Ticiane Pinheiro

Na época, Ticiane era apresentadora do programa Balão Mágico. Ela tinha os cabelos escuros, diferente do loiro que utiliza até hoje.