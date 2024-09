'Família É Tudo': Após ser atropelado, Maradona fica entre a vida e a morte

No capítulo de quarta-feira (18), da novela "Família É Tudo" (Globo), Maradona dá um susto em Chicão (Gabriel Godoy) ao ser atropelado. Splash teve acesso com exclusividade à foto do cachorrinho no hospital.

O que vai acontecer

Tudo começa com o vira-lata sendo atropelado no momento em que atravessa a rua. Chicão, que estava lanchando numa padaria com Sheila (Marianna Armellini), fica desesperado, enquanto a cantora diz que eles precisam levar Maradona urgentemente a um hospital veterinário.