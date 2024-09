Ex-BBB é banida de rede social por divulgar link de plataforma adulta

Francine Piaia, 41, que participou do BBB 9 (Globo), teve sua conta no Instagram derrubada por divulgar um link para o seu perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, na última sexta-feira (13).

O que aconteceu

A ex-BBB disse que foi acusada de forma injusta pela rede social de publicar conteúdo impróprio e solicitação de serviços sexuais a adultos. "Nunca cobrei. Me acusaram de forma injusta. Existem várias mulheres que postam coisas piores e não acontece nada. Me preocupo muito com a imagem, meu Instagram é praticamente voltado para beleza, moda e estilo de vida", afirmou ela ao jornal Extra.

Ela também contou que está em contato com a plataforma para reverter essa situação, com o apoio de seus advogados. "Muita gente, muita mesmo, faz propaganda do OnlyFans e jogos de azar e não acontece nada, a regra tem que ser aplicada para todo mundo. Infelizmente, existe muito preconceito com o OnlyFans."