'Bota teu blazer': como influencer ganhou 1 milhão de seguidores em um mês?

Peguei situações do dia a dia. Faxina, término de relacionamento, conhecer a sogra, pedir demissão ou um aumento. Dias que você está muito feliz, quer se arrumar e se sentir uma grande gostosa. Dias que não quer fazer absolutamente nada e ficar embaixo do cobertor.

Com o tempo, Gabi foi aplicando técnicas para gerar mais engajamento nos posts. "Tem a repetição do cenário, do 'você acha?'. Tem uma questão de plataforma que entende e entrega mais. E também fica na cabeça das pessoas."

'Colhendo o que plantei'

Antes de viralizar, a criadora de conteúdo enfrentava "crises existenciais". "Pensei em desistir muitas vezes. Eu falava sobre muitas coisas, mas não tinha um nicho específico em que era reconhecida por aquilo."

Gabi começou na internet muito nova. Com apenas 12 anos, ela criou um canal no YouTube para falar sobre maquiagem. "Comecei em um mundo completamente diferente de internet, era época dos blogs, com pouquíssimas criadoras de conteúdo. Nem tínhamos esse nome na época."