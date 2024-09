Padre influenciador morre em acidente de trânsito; ele viralizou em 2020

Quem era Fabrício Rodrigues

Padre viralizou em 2020. Durante uma missa ao vivo, ele não conteve o riso depois que a corda do violão arrebentou durante a celebração. O caso aconteceu no do 12 de junho daquele ano e viralizou dias depois.

Eu sempre tratei as redes sociais como uma forma de me divertir e interagir com pessoas religiosas e até mesmo as que não são. No entanto, eu jamais imaginaria que do dia para a noite teria uma explosão muito significativa que não alcançaria somente o Brasil, mas também outros países. Padre Fabrício Rodrigues

As imagens mostram o sacerdote preparando o momento da purificação do cálice. Ao fundo, uma música é cantada e acompanhada de um violão.

Em determinado momento, uma corda do instrumento se rompe e só o músico continua cantando. Já o padre tenta disfarçar o riso, mas não se contém.

Perfil do sacerdote acumula mais de 578 mil seguidores no Instagram. A página era utilizada pelo padre para compartilhar mensagens da igreja e da comunidade em que atuava.