Leão: 'Mania de Você' expõe que Globo desrespeita quem assiste novela

Leão Lobo e Yas Fiorelo comentaram os primeiros capítulos de "Mania de Você", trama de João Emanuel Carneiro que estreou nesta semana na Globo, substituindo "Renascer" no horário nobre.

Yas lamentou o aparente corte na sequência que inicia o affair entre Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz). "Não mostrou ela descobrindo que o Rudá era o namorado da Luma (Ágatha Moreira). Tive a sensação de que em algum momento perdi alguma coisa. Achei que o João Emanuel Carneiro cortou uma boa fatia do bolo e guardou para ele", criticou ela, no Splash Show.

Leão apontou para a possibilidade de a Globo ter cortado cenas do capítulo para encaixar o futebol na programação - o que é péssimo, em sua opinião. "Acho uma sacanagem com o telespectador editarem a novela por causa do jogo. Queremos ver a novela inteira todo dia. Isso de colocar o capítulo mais enxuto em determinado dia fica esquisito para quem segue e gosta do gênero."