'Mania de Você': Ísis apoia a sogra no velório após matar o marido; veja

Após planejar o assassinato do marido, Ísis (Mariana Ximenes) usa toda sua cara de pau para ficar ao lado da sogra Berta (Eliane Giardini) durante o velório de Henrique (Antonio Saboia). Splash teve acesso, em primeira mão, a fotos do capítulo do próximo sábado (14) da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Henrique morre em uma explosão causada pela esposa e por Guga (Allan Souza Lima). Após a morte do filho, Berta vai fazer o possível para manter a nora por perto.