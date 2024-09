Repórter e seguida por Deborah Secco: quem é a nova namorada de Hugo Moura

Também já atuou como diretora. Seu curta, "Gericinó - Do Lado de Fora" (2013), venceu o prêmio da crítica no É Tudo Verdade e do prêmio do público no Curta Cinema. A produção mostra a rotina de amigos e familiares que visitam seus entes presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, no RJ.

Ela é seguida por diversos famosos no Instagram, incluindo Deborah.

Novo namoro

Hugo e Maria Clara estão namorando pelo menos desde julho. A informação foi dada em primeira mão por Lucas Pasin, colunista de Splash.

O relacionamento é sério, e Maria Flor, filha de Hugo e Deborah, já conheceu a nova namorada do pai. A relação não é algo escondido entre família e amigos.