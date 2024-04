Deborah tentou reconciliação; Hugo saiu de casa: os bastidores da separação

Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram na quinta (4) o fim do casamento de 9 anos. A nota, enviada pela assessoria do casal, comunicou que os dois estão separados há alguns meses, e a coluna descobriu que eles já não vivem mais um relacionamento desde o fim do ano passado.

A coluna apurou ainda alguns bastidores da separação, e descobriu que esta não foi a primeira vez que eles decidiram acabar com a relação Os dois passaram por algumas "crises", e já haviam falado no fim do casamento antes.

"Estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", informou a assessoria ao noticiar a separação.