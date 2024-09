'Rio é cheio de Sergios', diz Eduardo Sterblitch, miliciano em 'Os Outros'

O novo condomínio é o pano de fundo para explorar relações familiares e o perdão na sociedade, mostrando situações absurdas e inesperadas que extrapolam o extremo. Entre os vizinhos estão Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sérgio Guizé), Maria (Mariana Nunes) e Seu Durval (Luis Lobianco). Um assunto em particular virá à tona: o perdão.

Ele é uma pessoa que se sente acima das instituições e que agora não pode ser presa porque tem foro privilegiado. Imagina uma pessoa que já se sente acima do poder e que brinca com isso... A pessoa que mais deveria ser presa, não pode mais. Isso vai levá-lo para um grau de confiança, até mais solar, que pode prejudicá-lo. Excesso de confiança desconcentra.

Eduardo Sterblitch

Em bate-papo com Splash, Sterblitch conta como se preparou para gravar cenas difíceis da segunda temporada da série. "Ouvi muito a direção e os autores sobre o que eles pensam do personagem e da história. Além de trabalhar muito antes da cena, não estar tensionado no dia da gravação, ter tranquilidade, me divertir para tensionar a cena, não estar tensionado como pessoa".

Vivendo com o inimigo

Na segunda temporada, a esposa de Sérgio, Joana, interpretada por Kênia Bárbara, ganha mais dramaticidade e tempo de tela. Em bate-papo com Splash, a atriz diz que a personagem dorme ao lado do inimigo todos os dias.