Atriz da Marvel teve paralisia após sofrer derrame aos 20 anos

Aubrey Plaza, 40, atriz famosa pela série 'The White Lotus' e que integra o elenco da nova produção da Marvel 'Agatha Desde Sempre', contou que ficou paralisada aos 20 anos.

O que aconteceu

Ela contou ao "The Howard Stern Show" da SiriusXMno "The Howard Stern Show" da SiriusXM, que teve um derrame a deixando incapaz de falar devido a um derrame repentino. "A coisa mais louca sobre isso - e a coisa mais legal sobre isso - aconteceu no meio da frase".

A atriz estava em um trem para encontrar amigos em um almoço na cidade de Nova York quando tudo aconteceu. "Entrei no apartamento deles — nem tinha tirado meu casaco — e simplesmente aconteceu. Perdi minhas habilidades motoras muito brevemente. O mais estranho foi que esqueci como falar".