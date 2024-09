Vanessa Giácomo luta pela vida em teaser de 'Fé Para o Impossível'; veja

"Fé Para o Impossível", filme estrelado por Vanessa Giácomo e Dan Stulbach, ganhou nesta terça (10) o seu primeiro teaser. Veja acima, divulgado em primeira mão por Splash.

O que acontece

O filme conta a história real de Renee e Philip Murdoch. Pastora norte-americana que vive no Rio de Janeiro, Renee (Giácomo) foi tragicamente atacada durante uma corrida em setembro de 2012. Internada em estado gravíssimo e com perspectivas mínimas de cura, ela recebeu todo o apoio da sua família e do marido Philip (Stulbach), que compartilhou a luta de Renee com o mundo, na esperança de reunir o máximo de pessoas possíveis em oração pela sua recuperação.

O teaser mostra o momento do ataque a Renee e, em seguida, traz cenas da luta de Philip para levar a história da mulher ao resto do mundo