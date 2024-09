Tati Quebra Barraco comemora 'participação' em feat de Anitta e The Weeknd

Tati Quebra Barraco, 43, festejou o uso de seu sample no novo feat de Anitta, 31, e The Weeknd, 34, lançado no último sábado (7) durante o show único do cantor em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora confessou ter sido pega de surpresa com a inclusão de um trecho de seu hit, "Bota na Boca, Bota na Cara", no dueto. "Eu não sabia [sobre a utilização do sample], fui pega de surpresa. Fiquei sabendo pelas redes sociais. Foi o máximo!", celebrou, em entrevista ao Gshow.

Tati declarou ainda sua admiração pelo excelente faro de mercado da Poderosa. "Ela [Anitta] é uma empreendedora, empresária, uma pessoa visionária. Teve a visão lá na frente e usou o sample que sabe que eu faço parte. Gratificante."