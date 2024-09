André Marques revela se voltaria a atuar na TV: 'Tem anos já'

Marques deixou claro que não pretende atuar novamente. "Atuando, como ator, não tem tempo aqui, não. E não está nos planos", declarou.

André Marques ganhou notoriedade a partir de 1995, quando assumiu o papel de Mocotó, um dos personagens mais marcantes de "Malhação". Posteriormente, ele atuou em novelas como "Paraíso Tropical", "Belíssima" e "Celebridade".

Como apresentador, ele também passou muitos anos à frente do Vídeo Show. André ainda esteve em programas como É de Casa, No Limite, The Voice Brasil e Mais Você.