Segunda Geração do k-pop no embalo nostálgico das reuniões comemorativas

Quem também se reuniu e causou comoção generalizada nos fãs foi (o que restou dos) Big Bang, com G-Dragon e Daesung subindo no palco junto de Taeyang, que está fazendo sua turnê solo. No palco, os três cantaram e dançaram hits - GD não parece que está parado há 5 anos de jeito nenhum - e depois postaram fotos juntos. A expectativa de um comeback do, agora, trio, é enorme.

O B.A.P, que viveu aquela safra entre segunda e terceira geração, também anunciou retorno, por meio do documentário "Man on the Moon", e com um novo nome: Bang&Jung&Yoo&Moon. Depois de sete anos, eles estão de volta e ainda sem Zelo, que está servindo ao Exército.

Com tantos grupos icônicos ensaiando - e outros concretizando - retornos, é interessante ver que, mais experientes e, a grande maioria em suas próprias empresas, os idols voltam bem mais soltos, contentes e sem grandes amarras que contratos complicados exigem. Assim, algumas questões ficam mais evidentes: será que os idols deveriam debutar tão novos? Fica a questão no ar...

Reunião OT7 de Block B viraliza e faz sucesso

Depois que Zico anunciou que rolaria uma reunião do Block B no seu programa de música "The Seasons: Artist with Zico", fotos de ensaios começaram a circular e a expectativa dos fãs para ver a formação original toda junta (OT7) foi enorme. Na última semana, eles finalmente gravaram o episódio, com todos os integrantes juntos pós-serviço militar. Os vídeos deles juntos viralizaram pelas redes e mostraram que seguem ótimos, cantando clássicos como "Her", "Yesterday" e "Nillili Mambo + Very Good". O comeback oficial parece estar bem próximo. E finalmente as pessoas descobriram Lee Tae-il.

Turnês nostálgicas fazem muito dinheiro

Oasis pode não ser k-pop, mas o grupo é um grande sucesso com idols e trouxe uma nova onda de "retornos épicos" neste último mês, que movimentou fãs do grupo no mundo inteiro. Depois de mais de uma década afastados - e sempre brigando - os irmãos Gallagher retornarão em 2025 com uma turnê já milionária, abrindo mais datas a cada dia. Na mesma semana, Linkin Park também anunciou retorno, com uma nova formação, e shows pelo mundo, incluindo na Coreia do Sul, onde sempre foram enormes. A chance de ver grupos icônicos de perto retornando é cada dia maior.